Социальные учреждения Смоленской области получат более 21 тысячи тонн продуктов питания

Более 21 тысячи тонн продуктов питания получат социальные учреждения Смоленской области. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В 2020 году по поручению губернатора Алексея Островского в социальные учреждения Смоленщины было поставлено 17,52 тыс. тонн продукции, в том числе свыше 10 тыс. тонн товаров местного производства. Наиболее востребованными позициями являются овощи, молоко и молочная продукция, сообщили в пресс-службе областной администрации. Объём поставок этих позиций составил 4,7 и 3,2 тыс. тонн соответственно.

Системная работа по обеспечению социальных организаций качественными продуктами питания продолжается и в 2021 году. Как сообщили в департаменте по сельскому хозяйству и продовольствию, социальные учреждения в этом году получат 21,38 тыс. тонн продукции, объем поставок товаров местного производства составит 13 тыс. тонн. В частности, будет поставлено 5,6 тыс. тонн овощей (на 19% больше аналогичного показателя прошлого года) и 4,2 тыс. тонн молока и молокопродуктов (на 31% больше, чем в 2020 году), добавили в пресс-службе областной администрации.

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