Дорожный ремонт продолжается на Нормандии-Неман в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Ремонт на Нормандии-Неман проходит в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Эта дорога является одним из самых протяженных ремонтируемых объектов, отметили в пресс-службе городской администрации.

Дорожные работы здесь проводятся с технологией регенерации, используемой для укрепления (стабилизации) асфальтового покрытия. Два верхних слоя будут новыми, а вот подушка под них приготавливается из сфрезерованного старого асфальта с добавлением цемента и пластификатора.

Благодаря этому дорога прослужит гораздо дольше, потому что основание не будет проваливаться.

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