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Общество31 августа 2021 8:03

Артиллерийский снаряд времён войны нашли под Смоленском

Взрывоопасная находка обезврежена
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Артиллерийский снаряд времён войны нашли под Смоленском. Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

Артиллерийский снаряд времён войны нашли под Смоленском. Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

30 августа в Смоленском районе был найден предмет времён Великой Отечественной войны.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, артиллерийский снаряд 88 калибра обнаружили в деревне Купники. Взрывоопасная находка была изъята сотрудниками «Пожарно-спасательного центра». Специалисты уничтожили снаряд установленным порядком.

Ранее «КП» писала, что дорожный ремонт продолжается на Нормандии-Неман в Смоленске. Рабочие начали регенерацию основания проезжей части.