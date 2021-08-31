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Происшествия31 августа 2021 8:15

Квартира на Нормандии-Неман сгорела вечером в Смоленске

Погибших и пострадавших нет
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Квартира на Нормандии-Неман сгорела вечером в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Квартира на Нормандии-Неман сгорела вечером в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В 20:52 30 августа пожарным поступила информация о возгорании на улице Нормандия-Неман. На место вызова выехали две автоцистерны и 10 спасателей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, пожар произошёл в одной из квартир жилого дома. Огонь удалось потушить, в результате происшествия никто не пострадал. Ущерб и причина возгорания устанавливаются.

Ранее мотоциклист погиб в ДТП на Московском шоссе в Смоленске. Мужчина скончался до приезда скорой.