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Общество31 августа 2021 8:35

Утки в парке «Соловьиная роща» в Смоленске начали массово умирать

Местные жители предполагают, что птиц могли отравить
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Утки в парке «Соловьиная роща» в Смоленске начали массово умирать.

Утки в парке «Соловьиная роща» в Смоленске начали массово умирать.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Напомним, ранее в пресс-службе городской администрации сообщили, что купание в водоёме в парке «Соловьиная роща» запрещено. Сотрудники регионального Центра гигиены и эпидемиологии провели анализ и выявили ухудшение санитарного состояния воды в озере.

На водоёме обитают утки, которых местные жители регулярно подкармливают. 30 августа в соцсетях появилась информация о том, что птицы стали массово гибнуть. На берегу и в воде смоляне обнаружили около 10 мертвых птиц. Что стало причиной мора – пока неизвестно. Очевидцы предполагают, что уток мог кто-то отравить.

Ранее в Кардымовском районе неизвестные загрязнили родник останками убитых животных. Мусор выбросили прямо возле выхода воды.