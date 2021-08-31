Дожди с грозами пройдут в Смоленской области 31 августа.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Во вторник, 31 августа, в Смоленской области будет облачно с прояснениями. Согласно прогнозам смоленского ЦГМС, ближе к вечеру погода ухудшится. Смолян ожидают кратковременные дожди, местами грозы. Ветер восточный, днём с переходом к южному, 4-9 м/с. При грозе порывы могут достигать 14 м/с.
Температура воздуха по области: +20°С...+25°С.
В Смоленске: +21°С...+23°С.
Атмосферное давление будет слабо падать.
Ранее «КП» писала, что утки в парке «Соловьиная роща» в Смоленске начали массово умирать. Местные жители предполагают, что птиц могли отравить.