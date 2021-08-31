72-летний пенсионер пропал в Смоленске. Фото: ПСО «Сальвар».

72-летний Владимир Лемчужников ушёл из дома по улице Маршала Еременко 30 августа и не вернулся. Добровольцы ПСО «Сальвар» и родственники пропавшего объявили поиски.

Пенсионер ростом 170 сантиметров , среднего телосложения, волосы седые, носит очки. Когда пропавшего видели в последний раз, он был одет в клетчатую рубашку, защитный жилет со множеством карманов и синие джинсы. С собой был темно-синий рюкзак.

Активисты и близкие мужчины просят сообщить любую информацию о его местонахождение по телефонам:

8(4812) 63-63-33, 8-952-532-93-93, 102.

Ранее «КП» писала, что утки в парке «Соловьиная роща» в Смоленске начали массово умирать. Местные жители предполагают, что птиц могли отравить.