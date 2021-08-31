132 новых случая коронавируса выявлено в Смоленской области на 31 августа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По информации профильного департамента, за прошедшие сутки в Смоленской области выявили 132 новых случая заражения COVID-19. На данный момент общее число заболевших составляет 45 530.

За все время пандемии в регионе скончались от коронавируса 1 496 человек, из них 6 – за последние сутки. Выздоровели и выписались 40 887 смолян.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 4 375 человек. Из них 3 480 – в режиме самоизоляции, 895 – в стационаре.

Ранее «КП» писала, что 72-летний пенсионер пропал в Смоленске. Мужчина ушёл из дома и не вернулся.