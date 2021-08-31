12-летняя девочка умерла в детском доме в Сафоновском районе. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Инцидент произошёл 30 августа в деревне Клинка. По информации пресс-службы УМВД по Смоленской области, тело 12-летней учащейся 7 класса МКОУ «Барановской СОШ» Сафоновского района обнаружили в одной из комнат общежития.

В ходе проверки было установлено, что воспитанница интерната в компании 16-летней подруги вдыхала пары дезодоранта в коридоре учреждения. Позже девочку нашли в комнате мертвой, а несовершеннолетняя подруга была госпитализирована в Сафоновскую ЦРБ.

СУ СК России по Смоленской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ. Следователями Сафоновского МСО СУ СК России по Смоленской области решается вопрос о принятии процессуального решения.

Ранее в Смоленске 7-летний ребёнок выпал из окна многоэтажки в Заднепровском районе. На данный момент мальчик находится в больнице.