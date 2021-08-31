Заболеваемость COVID-19 среди смолян старше 50 лет снизилась почти на 9%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По состоянию на 31 августа в регионе зафиксировано 45 530 случаев заражения COVID-19. Показатель заболеваемости составил 4942,9 на 100 тысяч населения, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 40 пациентов.

В течение прошлой недели заболеваемость ковидом среди смолян 65+ снизилась на 15,5%, а среди жителей региона старше 50 лет – почти на 9%. Между тем, число заразившихся среди молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет выросло почти на 25%.

Источниками инфекции для заболевших по-прежнему остаются члены семьи, знакомые и соседи. На 2-м месте, как и ранее, – общественные места и организации. Алексей Островский добавил, что единственным способом обезопасить себя и своих родных остается вакцинация и выработка коллективного иммунитета. На данный момент Минздрав поставил на Смоленщину свыше 332 тысяч доз вакцины. Первым компонентом привились почти 257 тысяч смолян.

Глава региона также отметил, что в случае благоприятного развития эпидситуации и сохранении тенденции по снижению заболеваемости коронавирусом и пневмонией с 15 сентября к основному профилю вернется терапевтический корпус больницы «Красный Крест», ранее перепрофилированный под ковидный госпиталь. Уже с 6 сентября здесь приступят к полной санитарной обработке и дезинфекции помещений. Остальные медучреждения Смоленска и области находятся на рассмотрении.

Ранее «КП» писала, что 132 новых случая коронавируса выявлено в Смоленской области на 31 августа. 6 человек умерли от осложнений.