Продажу алкоголя запретят в Смоленске 1 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Согласно постановлению администрации города Смоленска, продажу алкогольной продукции запретят 1 сентября в местах проведения массовых мероприятий, посвященных Дню знаний.

Предприятиям потребительского рынка запрещается продавать алкоголь в радиусе 20 метров от входа в образовательные учреждения, а также в радиусе 100 метров от мест массового скопления людей.

Эти требования действуют в соответствии с Постановлением от 10.04.2014 № 623-адм «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории города Смоленска», добавили в пресс-службе городской администрации.

Ранее «КП» писала, что социальные учреждения Смоленской области получат более 21 тысячи тонн продуктов питания. Самыми востребованными позициями являются овощи и молочная продукция.