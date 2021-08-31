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Общество31 августа 2021 14:55

Свалку возле родника в Кардымовском районе ликвидировали

Неизвестные загрязнили источник останками животных
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Свалку возле родника в Кардымовском районе ликвидировали. Фото: паблик «Подслушано в Кардымово» ВКонтакте.

Свалку возле родника в Кардымовском районе ликвидировали. Фото: паблик «Подслушано в Кардымово» ВКонтакте.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о том, что неизвестные загрязнили мусором родник возле деревни Зевакино Кардымовского района. По словам очевидца, среди отходов были останки животных, предположительно, коров.

В пресс-службе областной администрации сообщили, что заявление для решения проблемы было подано в правоохранительные органы и во все необходимые инстанции. Госветслужба взяла анализы из костных останков для дальнейшего определения степени опасности для населения и окружающей среды, после чего свалка была оперативно ликвидирована.

Ранее «КП» писала, что утки в парке «Соловьиная роща» в Смоленске начали массово умирать. Местные жители предполагают, что птиц могли отравить.