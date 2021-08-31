Смолян приглашают на фестиваль «Наша добрая Смоленщина – 2021»

1 сентября 2021 года в 17:00 на центральной площади села Новодугино Смоленской области откроется Фестиваль-конкурс патриотической песни «Наша добрая Смоленщина»!

Место проведения фестиваля определено не случайно: он традиционно проводится на территории того муниципального образования, представители которого одержали победу в предыдущем году. В 2020 году Гран-при фестиваля-конкурса «Наша добрая Смоленщина» получила конкурсантка из Новодугинского района Зинаида Курченкова.

Фестиваль-конкурс будет транслироваться в прямом эфире на сайте общеобластного новостного портала «Наша добрая Смоленщина» – www.ndsmol.ru, где каждый житель нашего региона, несмотря на возможные ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции, получит возможностью наблюдать за ходом творческого соревнования и поболеть за коллектив своего муниципалитета.

По результатам конкурсных выступлений присуждаются следующие награды:

– «Гран-при»;

– «Приз зрительских симпатий» по результатам смс-голосования.

Конкурсантами фестиваля станут лучшие вокалисты и коллективы Смоленской области: по одному представителю от каждого муниципального образования региона и три представителя от Смоленска – Заднепровского, Ленинского и Промышленного районов города.

Фестиваль будет проводиться с соблюдением мер, необходимых для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности.

1 сентября стань частью зрительской команды и поддержи участника от своего муниципального образования в смс-голосовании! Следить за подробностями фестиваля можно в официальной группе «ВКонтакте» по адресу https://vk.com/ndsfest.