Водитель смоленской организации получил травму из-за несоблюдения норм охраны труда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Госинспекция труда в Смоленской области завершила расследование несчастного случая на производстве в селе Ольша Смоленской области. Инцидент произошёл 28 июля 2021 года в организации «Стронг Лайн», основным видом деятельности которой являются услуги по перевозкам грузов.

В ходе расследования установили, что у водителя организации утром на парковочной стоянке резко ухудшилось самочувствие, из-за чего он упал на спину. В результате падения мужчина получил черепно-мозговую травму, его госпитализировали в Смоленскую областную клиническую больницу.

– Причинами несчастного случая явились кратковременное ухудшение самочувствия работника, приведшее к падению, а также ненадлежащее функционирование системы управления охраной труда, выразившееся в отсутствии идентификации опасности (риска) травмирования в результате падения с высоты или падения на ровной поверхности одного уровня, – сообщили в пресс-службе госинспекции труда в Смоленской области.

Несчастный случай квалифицировали как связанный с производством.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске движение транспорта по улице Матросова ограничат на месяц. На участке проведут ремонт улично-дорожной сети.