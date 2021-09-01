Два города Смоленской области вошли в число 160 победителей Всероссийского конкурса. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится ежегодно с 2018 года. Из федерального бюджета выделяют 10 миллиардов рублей, которые распределяются среди 160 победителей. В этом году в их числе два города Смоленской области, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях. Победителями стали Сафоново и Демидов. Глава региона отметил, что на суд экспертного жюри поступило всего 307 заявок из 73 субъектов России.

Сафоново представил проект «Светлое настоящее», который предполагает организацию событийных и досуговых объектов, создание инфраструктуры для велосипедистов, а также спортивных и рекреационных зон: сцена, городская площадь, площадки для игры в шахматы и пинг-понг, катания на скейте и роликах, детская развивающая зона и другие активности.

Не менее интересна задумка Демидова по воссозданию исторического центра «Стрелка на Поречье: возвращение к истокам». Проект предусматривает установку стендов Аллеи Славы, строительство двух детских и одной спортивной площадок, беседки, оборудование велопарковки, монтаж амфитеатра, сцены и каруселей, а также арт-объекта «Огурец» – титульного овоща Демидовского района.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Алексей Островский добавил, что все работы должны быть выполнены в течение 2022 года. Профильный департамент окажет муниципалитетам всестороннюю помощь в разработке проектно-сметной документации и организации конкурсных процедур.

Ранее «КП» писала, что смолян приглашают на фестиваль «Наша добрая Смоленщина – 2021». Планируется, что в фестивале-конкурсе в этом году примут участие сольные исполнители эстрадных песен и вокальные ансамбли, представляющие все муниципальные образования региона.