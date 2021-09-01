Автомобиль Hyundai Solaris сгорел на улице Академика Петрова в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Сообщение о возгорании поступило пожарным в 22:09 31 августа. На место происшествия оперативно выехали автоцистерна и 4 спасателя, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.

По прибытии информация подтвердилась – на улице Академика Петрова загорелся Hyundai Solaris. Огнём уничтожена передняя часть автомобиля, частично поврежден салон. Что стало причиной пожара – техническая неисправность или чьи-то умышленные действия – устанавливается специалистами.

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