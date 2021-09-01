Под Смоленском водитель Renault Sandero сбил насмерть школьную учительницу. Фото: паблик «Главное в Рославле» ВКонтакте.

Авария произошла 31 августа в деревне Плоское. На 325 км трассы «Орёл – Брянск –Смоленск» водитель Renault Sandero сбил школьную учительницу, рассказали смоляне в соцсетях.

В момент ДТП женщина переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе. От полученных травм учительница скончалась на месте. Очевидцы отмечают, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее автомобиль Hyundai Solaris сгорел на улице Академика Петрова в Смоленске. Причина пожара устанавливается.