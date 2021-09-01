Федеральный проект «Пушкинская карта» стартует в Смоленской области 1 сентября. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

1 сентября на Смоленщине, как и, в целом, по всей стране стартует федеральный проект «Пушкинская карта», нацеленный на популяризацию культурных мероприятий среди молодежи, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Молодежь в возрасте от 14 до 22 лет может получить виртуальную «Пушкинскую карту» номиналом в 3 тысячи рублей. Эти средства можно потратить на посещение музеев, театров, концертных залов, экскурсий и иных культурных объектов. Для получения молодым людям необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении «Госуслуги. Культура». Пластиковые карты можно будет заказать в октябре в подразделениях Почта Банка, в том числе, в точках обслуживания в почтовых отделениях. Для оформления необходим паспорт и номер СНИЛС.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Глава региона напомнил, что к программе уже присоединились и смоленские учреждения культуры. В их числе – областная филармония, драмтеатр, молодежный центр-музей имени адмирала Нахимова. В скором времени к проекту подключится Смоленский государственный музей-заповедник и камерный театр.

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