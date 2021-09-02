В Смоленске ремонт пешеходной дамбы между Кловкой и улицей Нахимова почти завершен. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Рабочие «Дормостстроя» заканчивают ремонт пешеходной дамбы, соединяющей Кловку и улицу Нахимова, сообщили в пресс-службе городской администрации. Пешеходной дорожкой регулярно пользуются ученики 39-ой школы и пациенты 4-ой поликлиники. Со стороны Кловки дорога заканчивается 99-ступенчатой лестницей, которая была построена 25 лет назад. За это время лестница обветшала и в 2021 году её включили в план ремонта.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Срок окончания работ – конец сентября, но строители решили увеличить темпы ремонта, чтобы ученики как можно раньше перестали испытывать трудности по пути в школу.

На данный момент уже выполнен монтаж ступенек, осталось дождаться подходящей погоды, чтобы произвести укладку асфальта и обновить перила, добавили в пресс-службе администрации.

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