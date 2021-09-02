Смоленские пункты приема плазмы крови переболевших COVID-19 внесены в общероссийскую базу данных. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

В Смоленской области плазму с антителами принимают в ОГБУЗ «Смоленский центр крови». График работы и актуальную информацию о работе учреждения подготовил ЦУР Смоленской области. Полный перечень организаций для доноров теперь доступен на портале стопкоронавирус.рф.

Ранее на сервисы "Яндекс.Карты", Google Maps и 2ГИС были нанесены действующие в регионе пункты вакцинации. К сбору информации о медучреждениях, в которые могут обратиться доноры плазмы крови, подошли также серьезно и ответственно, подчеркнули в Центре управления регионом Смоленской области.

Сдать плазму могут люди, переболевшие COVID-19 или сделавшие прививку. Переливание может помочь пациентам в тяжелом и среднетяжелом состояниях быстрее справиться с болезнью.

– Процедура занимает примерно 40-50 минут: при помощи специального аппарата кровь донора разделяют на плазму и клеточную фракцию, после чего эритроциты вместе с другими клетками крови вновь возвращаются в организм человека, а полученная плазма отправляется в гемоконтейнер, – рассказали в профильном департаменте.

Ранее «КП» писала, что федеральный проект «Пушкинская карта» стартует в Смоленской области 1 сентября. Карту получат молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет.