Около полумиллиона сеянцев различных деревьев высадят в сентябре на Смоленщине. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

На Смоленщине стартовал осенний этап акции «Сохраним лес», рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях. В районах области на площади более 161 гектара высадят около полумиллиона сеянцев различных деревьев. Работа будет организована в сентябре во всех 26 лесничествах. В акции примут участие арендаторы лесных участков, учащиеся и воспитанники школьных лесничеств, представители органов власти и волонтеры. Приглашаются и все желающие.

Ключевое мероприятие пройдет 24 сентября на Соловьевой переправе в Кардымовском районе. Именно с этим местом связана одна из самых трагических и героических страниц в истории Великой Отечественной войны.

– Из-за высадки 17 июля 1941 года фашистского десанта в районе Ярцева Соловьева переправа стала единственным местом из пяти переправ через Днепр, где выходили из окружения 16-я и 20-я армии. Также через нее велось материально-техническое обеспечение войск Западного фронта в окрестностях Смоленска. Вместе с бойцами Красной Армии живой мишенью для гитлеровцев оказались и тысячи мирных граждан, – напомнил глава региона.

Здесь, на площади почти 3 гектара, будет высажено свыше 10 тысяч молодых деревьев в знак памяти о мужестве и стойкости советских людей.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске ремонт пешеходной дамбы между Кловкой и улицей Нахимова почти завершен. Работы окончат раньше установленного срока.