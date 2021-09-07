Конкурс арт-объектов пройдёт в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Смоленские предприниматели могут внести свой вклад в развитие города не только путем налоговых отчислений в бюджет, но и участвуя в конкурсе по разработке арт-объектов, планируемых к размещению в наиболее популярных среди туристов местах, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Примеры таких арт-объектов в Смоленске уже есть. Например, улитки Сальвадора Дали, расположенные возле КВЦ имени Тенишевых. Автором инсталляции стал известный смоленский скульптор – Александр Ларюцкий, который создает шедевры искусства из металлолома. Большинство других арт-объектов в городе также появились благодаря предпринимателям.

Проект-победитель будет реализован с помощью городской администрации, а его автор получит денежный приз.

Ранее «КП» писала, что укладку плитки на улице Маяковского в Смоленске завершили на 65%. После ремонта улица станет пешеходной.