Капитальный ремонт системы водоснабжения завершился в поликлинике №2 в Смоленске. Фото: департамент здравоохранения по Смоленской области.

В поликлинике №2 завершился капитальный ремонт системы холодного и горячего водоснабжения, сообщили в профильном департаменте. Работы прошли в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. На ремонт было выделено 1,1 млн рублей.

Благодаря проделанной работе в медучреждении решилась проблема качественного водоснабжения, соблюдаются все санитарно-гигиенические нормы, добавили в департаменте.

Ранее «КП» писала, что незаконно установленные объекты на озере Ключевое в Смоленске демонтируют. Владельцам необходимо убрать киоски, навесы, мангалы и скамейки до 10 сентября.