Разрешённую скорость движения транспорта по улице Дзержинского в Смоленске снизят до 40 км/ч

Разрешенную скорость движения транспорта по улице Дзержинского в Смоленске снизят до 40 км/ч. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Убрать очаги аварийности и повысить безопасность на дорогах призваны решения, принятые на заседании межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Речь идёт о снижении максимально разрешённой скорости движения транспорта от улицы Нахимова до Большой Краснофлотской. Здесь будет установлен знак, ограничивающий скорость до 40 км/ч.

Кроме того, было внесено ещё одно изменение в схему движения – организация поворота с улицы Коммунистической на Большую Советскую с двух полос.

Ранее «КП» писала, что бывший сотрудник смоленского СИЗО предстанет перед судом за взятки. Мужчина получал деньги за передачу запрещённых предметов осуждённому.