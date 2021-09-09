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Общество9 сентября 2021 7:59

Почти 4 тонны нелегальных томатов уничтожили под Смоленском

Перевозчик привлечён к административной ответственности
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Почти 4 тонны нелегальных томатов уничтожили под Смоленском.

Почти 4 тонны нелегальных томатов уничтожили под Смоленском.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники ДПС остановили транспортное средство, за рулем которого находился гражданин Республики Беларусь. Мужчина перевозил 3,88 тонн томатов на территорию РФ. Продукцию передали специалистам Россельхознадзора.

Фитосанитарные инспекторы установили, что томаты были ввезены на территорию России с территории Республики Беларусь без необходимых сопроводительных документов, в объезд официальных контрольных постов.

Водитель не предоставил документы, позволяющие установить происхождение плодов, убедиться в легальности их ввоза и фитосанитарной безопасности.

По информации пресс-службы Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям, продукция была уничтожена путём измельчения и последующего захоронения, а виновное лицо привлечено к административной ответственности.

Ранее «КП» писала, что разрешённую скорость движения транспорта по улице Дзержинского в Смоленске снизят до 40 км/ч. В администрации города обсудили вопросы безопасности на дорогах.