Более 2 тысяч тонн смоленской животноводческой продукции экспортировано за границу в 2021 году. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За 8 месяцев 2021 года в страны дальнего зарубежья смоленскими предприятиями экспортировано около 2,3 тысяч тонн различной продукции животного происхождения, что превышает аналогичный показатель 2020 года. Предприятия региона продолжают осваивать новые зарубежные рынки.

Так, Управление Россельхознадзора впервые проконтролировало и оформило на экспорт в Чехию 21 тонну кормовых добавок (дрожжи). Ещё одно предприятие поставило 25 голов крупного рогатого скота в Абхазию.

Вся поставляемая продукция соответствовала требованиям стран-получателей и прошла необходимые лабораторные исследования, отметили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

Около 1,6 тысячи тонн кормов и кормовых добавок были отправлены в Чехию, Польшу, Грузию и Узбекистан. Примерно 490 тонн мяса и свиных субпродуктов поставлены в Гонконг. Кроме того, 205 тонн молочных консервов отправлялись в Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан, Грузию и США.

Предприятия, имеющие право поставлять свою продукцию за рубеж, планируют увеличивать экспортные поставки и в дальнейшем.

Ранее партию немаркированных сигарет стоимостью более 2 миллионов долларов задержали под Смоленском. Контрабандисты пытались перевезти через границу 9 тысяч коробок с табачной продукцией.