142 новых случая коронавируса выявлено в Смоленской области на 9 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Департамент здравоохранения Смоленской области опубликовал актуальную информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе. За минувшие сутки положительный диагноз получили 142 человека. Общее число заболевших теперь составляет 46 737.

Не справились с болезнью 8 смолян. 1 566 случаев с летальным исходом зафиксировано с начала пандемии. Выздоровели и выписались 41 917 человек.

В настоящее время в больницах с подтвержденным COVID-19 лежат 529 смолян, с подозрением на заболевание – 377. Всего на изоляцию отправлены 3 210.

Ранее «КП» писала, что хирурга смоленской поликлиники подозревают в оформлении пациентам инвалидности за взятки. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.