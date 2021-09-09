Подготовка Смоленской области к отопительному сезону завершена на 89%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К началу сентября 2021 года уровень готовности Смоленской области к отопительному сезону составил 89%, сообщил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях. Подготовка города Смоленска проходит в штатном режиме и на уровне аналогичного периода 2020 года.

Особое внимание в этом году уделялось замене ветхих и аварийных сетей. В частности, на данный момент заменено 22 км тепловых и 36 км водопроводных сетей. Проверка всех муниципальных образований к зиме будет завершена в срок до 25 сентября.

Глава региона также отметил что количество нештатных ситуаций на объектах коммунального хозяйства снижается третий год подряд. За прошедший отопительный сезон было зафиксировано всего 15 аварий на теплосетях (по сравнению с предыдущим отопительным периодом аварийность снизилась на 83%). При этом на 20% сократилось время устранения аварийных ситуаций, которое в среднем составило 6,5 часов.

– Теперь что касается сроков начала отопительного сезона. В прошлом году мы начали его, как минимум, на полторы-две недели ранее установленных нормативных значений. Например, в областном центре и ряде муниципалитетов он стартовал 22 сентября. Это позволило заблаговременно провести необходимые регулировки, развоздушивание систем отопления и иные сопутствующие мероприятия. По итогам совещания главам муниципалитетов рекомендовано использовать этот опыт и в нынешнем году, – добавил Алексей Островский.

Ранее «КП» писала, что более 2 тысяч тонн смоленской животноводческой продукции экспортировано за границу в 2021 году. Предприятия Смоленщины осваивают новые зарубежные рынки.