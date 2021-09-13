В Смоленске отметили 800-летний юбилей Александра Невского. Фото: Андрей Смирнов.

Восемьсот лет со дня рождения государственного деятеля, святого благоверного князя-освободителя Александра Невского широко отпраздновали по всей России.

В память о подвигах Александра Невского в деревне Самолва на берегу Чудского озера, где состоялось Ледовое побоище, установили памятник легендарному полководцу. Его торжественно открыл Президент Владимир Путин. Также в мероприятии принял участие секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

В Смоленске отметили 800-летний юбилей Александра Невского. Фото: Андрей Смирнов.

Торжества прошли в Ярославской, Новгородской, Тверской, Ленинградской, Псковской, Владимирской, Нижегородской и Смоленской областях – личность князя Невского стала судьбоносной в истории этих регионов России.

Памятное мероприятие состоялось и в Смоленске. Реконструкторы в костюмах разных эпох и волонтеры «Единой России» на центральной площади города, у входа в Лопатинский сад и возле Громовой башни распространили буклеты с познавательной информацией и рассказали прохожим о роли полководца в истории Смоленщины.

Как известно, Смоленск был одним из немногих русских городов, который не был разорен во время нашествия монголов на княжества Северо-Восточной Руси. Однако город всегда был в зоне интересов литовцев. В 1239 году, дождавшись удобного момента, они заняли город, изгнав из него смоленского Князя Всеволода Мстиславича. Смоленский Князь обратился за помощью к владимирскому Князю Ярославу Всеволодовичу. Ярослав вместе со своим сыном Александром в 1239 году организовал поход на Смоленск, освободив город от литовцев. Всеволод Мстиславич был восстановлен в своих правах, а предводитель литовцев попал в плен. Позже Князь Александр построил несколько укреплений для защиты от литовских набегов.

«Многие интересуются, каким образом Невский связан со Смоленском, берут брошюры и читают. Благодаря костюмам тех лет мы создаем атмосферу средневековья, погружаем в нее людей. Например, в десятом веке соль была очень дорогим продуктом. Поэтому такие атрибуты как солонка, меч, медвежий коготь и шерстяная одежда говорят о высоком статусе человека, внешний вид которого я демонстрирую», - поделился один из реконструкторов.

По словам регионального координатора проекта «Единой России» «Историческая память», председателя Смоленской облдумы Игоря Ляхова, чтить память предков, защищавших наше государство, святой долг.

«Таким образом, мы сохраняем память о значимых событиях в истории нашей великой страны», - подчеркнул Игорь Ляхов.