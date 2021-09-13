133 новых случая коронавируса выявлено в Смоленской области на 13 сентября. Фото: ИВАНОВА Диана

Департамент здравоохранения Смоленской области опубликовал актуальную информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе. За минувшие сутки положительный диагноз получили 133 человека. Общее число заболевших теперь составляет 47 279.

Не справились с болезнью 3 жителя региона. 1 589 случаев с летальным исходом зафиксировано с начала пандемии. Выздоровели и выписались 42 360 человек.

В настоящее время 601 человек находится в стационаре с подтвержденным COVID-19, с подозрением на заболевание – 274. На самоизоляцию отправлены 3 324.

Ранее «КП» писала, что два новых ФАПа заработают в Темкинском районе. Пункты прошли проверку и получили лицензию на осуществление деятельности.