«Гаражная амнистия» позволит жителям Смоленской области бесплатно получить в собственность земельные участки. Фото: паблик «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

Закон о «гаражной амнистии» вступил в силу 1 сентября 2021 года. Он позволит смолянам бесплатно получить в собственность землю, на которой находятся гаражи, построенные до того, как начал действовать Градостроительный кодекс РФ (до 30 декабря 2004 года). Об этом рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях. «Гаражная амнистия» будет действовать до 1 января 2026 года.

Благодаря закону тысячи автовладельцев, оформив право собственности, получат возможность в полной мере распоряжаться этим имуществом – например, подарить, передать его по наследству или продать.

Земля, на которой расположен гараж, должна быть государственной или муниципальной. Амнистия не распространяется на объекты, построенные после 30 декабря 2004 года, на гаражи, которые пристроены к дому, магазину, зданию автосервиса, а также на подземные гаражи при многоэтажных домах и офисах.

Ранее «КП» писала, что роуминг на мобильную связь смолян отменят на территории Беларуси. Решение вступит в силу с 1 января 2022 года.