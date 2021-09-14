Улицу Верхне-Профинтерновская ремонтируют в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Ремонтные работы ведутся на дороге, соединяющей микрорайон Королевка с Витебским шоссе. Асфальтоукладчику предстоит пройти в два прохода почти 900 метров, рассказали в пресс-службе городской администрации. Нижний слой асфальта рабочие планируют уложить за два дня. Ещё один день уйдет на обработку люков, и ещё два – на укладку верхнего слоя.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Последний раз эту дорогу ремонтировали более 10 лет назад. Изначально Верхне-Профинтерновская не входила в программу ремонта в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Включить ее в проект удалось в результате экономии средств, которая сложилась при проведении работ на других объектах.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

На сэкономленные средства также планируют отремонтировать дороги на Нижне-Профинтерновской и на 1-ом Краснинском переулке. В рамках экономии уже отремонтирована верхняя и средняя часть проспекта Строителей.

Ранее «КП» писала, что 53 воинских захоронения планируют восстановить в Смоленской области в 2021 году. А также обеспечить установку 44 мемориальных знаков.