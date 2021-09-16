Сумму микрозаймов на покупку сельхозтехники в Смоленской области увеличили до 4 млн рублей. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Микрокредитная компания «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства» подняла с 3 до 4 миллионов рублей суммы микрозаймов на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования аграриями Смоленской области.

Такую меру господдержки внедрили в 2017 году по инициативе губернатора Алексея Островского, напомнили в пресс-службе администрации региона.

С сентября 2021 года сельхозтоваропроизводители Смоленской области смогут получить микрозайм на приобретение спецтехники и оборудования под 5% на сумму 4 миллиона рублей сроком до 36 месяцев.

Ежегодно этот вид финансирования набирает популярность, отметил руководитель структурного подразделения областной администрации.

– В январе этого года было принято решение о расширении перечня сельскохозяйственной техники и оборудования, на приобретение которых сельхозтоваропроизводители, относящиеся к категории субъектов малого и среднего предпринимательства, получают микрозаймы, предоставляемые областным фондом поддержки предпринимательства. Также действует программа кредитования под 1% для предпринимателей, занимающихся возделыванием льна-долгунца, на сумму три миллиона рублей сроком на 36 месяцев, – сообщил Александр Царев.

По сравнению с прошлым годом объемы поддержки аграриев на приобретение сельскохозяйственной техники увеличены на 31% и к концу года составят около 210 млн рублей.

Кроме того, государственную поддержку из средств федерального и областного бюджетов в виде компенсации части понесенных затрат получают сельхозтоваропроизводители, которые вовлекают неиспользуемые земли в сельскохозяйственный оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий. На эти цели планируют направить более 140 млн рублей. В настоящее время господдержка оказана 15 сельхозтоваропроизводителям в размере свыше 94 млн рублей. В оборот введено 7,2 тысяч гектаров неиспользуемых земель.

Всего, начиная с 2018 года, культуртехнические мероприятия были проведены на площади, превышающей 70 тысяч гектаров. До конца этого года в оборот планируется ввести еще 20 тысяч гектаров земель.

Ранее «КП» писала, что работы по благоустройству сквера за «Октябрём» в Смоленске завершаются. Сейчас подрядчик ведёт переустройство покрытий дорожек на ряде участков.