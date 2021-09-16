Фотовыставка «Смоленск-Тюль» открылась в КВЦ имени Тенишевых. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Выставку, посвящённую 40-летней дружбе городов Смоленска и Тюля, можно посетить в Культурно-выставочном центре имени Тенишевых до 3 октября, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Представленные фотографии знакомят с архитектурой и культурным наследием французского города-побратима. Кроме того, в экспозицию выставки включены фотоматериалы совместных мероприятий, взаимных визитов представителей двух городов, а также подлинный подарок Смоленску от Тюля – аккордеон.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Заместитель главы Смоленска Светлана Белова от имени мэра Андрея Борисова поздравила присутствующих со знаменательной датой и пожелала городам-побратимам дальнейшего плодотворного сотрудничества.

– Перелистывая страницы дружбы, можно с уверенностью назвать отношения наших городов «живыми»: организуются спортивные, студенческие, школьные, профессиональные, профильные обмены, проводятся совместные онлайн-проекты. Особое место в сердцах горожан занимают культурные обмены, которые всегда несут радость, знакомят жителей Смоленска и Тюля с традициями и обычаями друг друга, открывают новые таланты, – отметила Светлана Белова.

Ранее «КП» писала, что работы по благоустройству сквера за «Октябрём» в Смоленске завершаются. Сейчас подрядчик ведёт переустройство покрытий дорожек на ряде участков.