В Смоленской области набирает обороты прививочная кампания против COVID

Фото: администрация Смоленской области.

С 1 сентября в регионе стартовала ещё одна прививочная кампания - против гриппа. Об этом сообщил губернатор Алексей Островский на своей страничке в соцсетях.

По словам губернатора, на данный момент в регион поступило свыше 157 тысяч доз вакцины «Ультрикс Квадри», предназначенной для защиты от четырёх типов вирусов гриппа (двух - типа А и двух - типа В). Вакцина уже распределена во все поликлиники Смоленска и области.

«В дополнение к этому будет организована вакцинация учащихся в школах», - рассказал Алексей Островский.

Вакцину разрешается применять для граждан от 6 месяцев до 60 лет. В первую очередь она рассчитана на тех, кто находится в особой группе риска. Это дети старше 6 месяцев, школьники, студенты, медработники, педагоги, беременные женщины. Также в группе риска - работники транспорта, коммунальной сферы, призывники, пациенты с хроническими заболеваниями.

В связи с тем, что многие смоляне успели сделать прививку от COVID, важно знать, что между этой прививкой и прививкой от гриппа должно пройти не менее месяца. По словам специалистов, при этом вакцинацию желательно начать с прививки от COVID-19, а спустя четыре недели сделать прививку от гриппа. Именно так организм будет защищён максимально.