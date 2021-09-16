В Смоленской области продолжается работа по созданию «Клубов золотого возраста»

Фото: администрация Смоленской области.

Согласно планам до конца года в регионе распахнут свои двери ещё 13 Клубов в Велижском, Глинковском, Дорогобужском, Духовщинском, Кардымовском, Краснинском, Новодугинском, Починковском, Сычёвском, Угранском, Хиславичском и Ярцевском районах, а также городе Десногорске.

Помещения для центров досуга совместно с районными советами ветеранов уже подобраны. На большинстве площадок ремонт находится в финальной стадии.

«Координируя этот процесс, всегда нацеливаю профильных подчинённых на то, что эта работа не ради галочки. Никакого формального подхода здесь быть не должно. Ключевой момент - нашим бабушкам и дедушкам должно быть комфортно в этих стенах не только с точки зрения тепла и уюта, но и в первую очередь с точки зрения наполнения мероприятий - клубов по интересам, кружков художественной самодеятельности, встреч со школьниками, организации чаепитий », - отметил губернатор Алексей Островский на своей страничке в соцсетях.

Всего на ремонт помещений, закупку оборудования для клубов из областного бюджета в этом году было выделено около 19 млн рублей.

Напомним, что в прошлом году «Клубы золотого возраста» появились в 13 районах. А первый клуб открылся в областном центре в 2017 году.

Вопрос обустройства клубов остаётся на особом личном контроле у губернатора, который сам в ходе рабочих поездок в муниципалитеты неоднократно инспектировал созданные здесь условия.

«Регулярно интересуюсь у глав районов и руководителя областного совета ветеранов Виталия Владимировича Вовченко, насколько клубы востребованы. Очень радует, что постепенно они становятся своеобразными центрами притяжения для представителей «серебряного возраста». На мой взгляд, так и должно быть, ведь это самое малое, чем мы можем отблагодарить тех, кто подарил нам и нашим детям жизнь, а главное - мирное небо», - выразил свою позицию глава региона.