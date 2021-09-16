Около 110 млн рублей выделили на подготовку смоленских образовательных учреждений к учебному году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Смоленской области обсудили вопросы развития региональной системы образования.

На территории региона в 2021 году функционируют 775 образовательных учреждений. Все организации признаны готовыми к новому учебному году. На их подготовку из средств областного бюджета было выделено порядка 110 млн рублей, доложила Алексею Островскому начальник департамента по образованию и науке Елена Талкина. В 23 учебных заведениях провели капитальный ремонт кровли, фасадов, в 18 – заменили окна, в 35 – отремонтировали внутренние помещения, инженерные коммуникации и инженерные пищеблоки, а еще в 14 – спортивные залы и спортплощадки.

Также в регионе приняты исчерпывающие меры для соблюдения всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований, что позволило начать учебный год в очном формате. В случае необходимости образовательные организации области готовы перейти и на дистанционное обучение, добавили в пресс-службе областной администрации.

Особое внимание в 2021 году уделили обеспечению обучающихся горячим питанием, которое было организовано во всех общеобразовательных организациях области. Дополнительно были выделены порядка 15 млн рублей на приобретение мебели, холодильного и водонагревательного оборудования, промышленных электроприборов, а также на ремонт пищеблоков.

Кроме того, с 1 сентября начала функционировать региональная система мониторинга школьного питания, которая позволяет обучающимся самостоятельно оставлять отзывы по его качеству. Каждый отзыв отрабатывается индивидуально и по нему принимаются соответствующие решения.

Благодаря реализации национального проекта «Образование» с 1 сентября начали функционировать новые институции, в число которых входят центры естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», созданные на базе 41 школы в сельской местности и малых городах, первый школьный технопарк «Кванториум» на базе средней школы № 40 города Смоленска, а также 8 мастерских по приоритетным для региона компетенциям.

До 1 декабря в соответствии с региональной программой «Развитие школьного и студенческого спорта в Смоленской области» на базе трех профессиональных образовательных организаций будут созданы спортивные студенческие клубы. Их целью является наибольшее вовлечение обучающихся в занятия физической культурой и спортом в свободное от учебы время, а также развитие и популяризация студенческого спорта.

Ранее «КП» писала, что сумму микрозаймов на покупку сельхозтехники в Смоленской области увеличили до 4 млн рублей. Такую меру господдержки внедрили в 2017 году по инициативе губернатора Алексея Островского.