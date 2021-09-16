Капитальный ремонт проводят в Урганской ЦРБ. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

В ОГБУЗ «Угранская центральная районная больница» в разгаре работы по капитальному ремонту поликлиники.

В частности, здесь производят демонтаж старой штукатурки, выравнивают стены, проводят частичную окраску третьего этажа и подготовку к укладке нового линолеума. Кроме того, производится демонтаж медицинского оборудования в стоматологических кабинетах, рассказали в профильном департаменте.

Ранее «КП» писала, что около 110 млн рублей выделили на подготовку смоленских образовательных учреждений к учебному году. Все образовательные организации региона приступили к работе в очном формате.