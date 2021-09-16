Отопительный сезон в Смоленской области начнётся 17 сентября

Отопительный сезон в Смоленской области стартует 17 сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, отопительный период в Смоленской области начнётся с 17 сентября. В течение ближайших двух недель будут подключены социальные объекты и жилые дома. В первую очередь тепло получат больницы, школы и детские сады.

На данный момент уровень готовности Смоленской области к осенне-зимнему периоду составляет 95%. Она проходит в штатном режиме и на уровне аналогичного периода 2020 года.

Губернатор Алексей Островский акцентировал внимание на том, что досрочный запуск отопления должен быть обусловлен ещё и обострением сезонных заболеваний, а также распространением коронавируса. Глава региона попросил активизировать работу по подключению теплоснабжения в муниципалитетах.

Ранее «КП» писала, что около 110 млн рублей выделили на подготовку смоленских образовательных учреждений к учебному году. Все образовательные организации региона приступили к работе в очном формате.