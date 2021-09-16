Жилой дом сгорел ночью в Духовщинском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Вызов поступил спасателям в 02:21 16 сентября. Житель одного из домов в деревне Замощье Духовщинского района проснулся от громкого лая собак во дворе. Обеспокоенный хозяин выбежал на улицу и увидел, что пламенем охвачена кровля веранды. Мужчина забежал обратно в дом, разбудил семью и вызвал пожарных. Вместе с женой и тремя детьми он выбежал на улицу, пока огонь разгорался все с большей силой, охватывая деревянный дом.

На место происшествия выехали автоцистерны ПСЧ №28 и 5 человек личного состава. Пожар был потушен. В результате случившегося сгорела кровля, дом поврежден изнутри по всей площади, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области. Что стало причиной возгорания предстоит выяснить, одна из рассматриваемых – неосторожное обращение с огнем.

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