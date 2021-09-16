144 новых случая коронавируса выявлено в Смоленской области на 16 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

По информации департамента здравоохранения Смоленской области, за последние сутки коронавирус выявили ещё у 144 жителей региона. С начала пандемии заразились 47 697 человек.

Выздоровели 42 718 смолян. Умерли за прошедшие сутки 7 человек. Общее число летальных исходов составляет 1608.

В настоящее время 639 человек находятся в стационаре с подтвержденным COVID-19, с подозрением на заболевание госпитализированы 303. На самоизоляцию отправлены 3 425.

Ранее «КП» писала, что отопительный сезон в Смоленской области начнётся 17 сентября. Уровень готовности региона к осенне-зимнему периоду составляет 95%.