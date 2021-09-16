Всероссийская перепись населения пройдёт в Смоленской области с 15 октября по 14 ноября. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

На Смоленщине продолжают подготовку к проведению Всероссийской переписи населения. Её основной этап пройдёт с 15 октября по 14 ноября. Это 12-я перепись в истории нашего государства и 3-я – в новейшей истории России. Полученные по итогам сведения (анализ будет проводиться за период с 2010 года) лягут в основу стратегических планов и решений по дальнейшему социально-экономическому развитию страны и, в том числе, Смоленской области, отметил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Основные подготовительные работы в регионе уже выполнены. Осталось решить ряд задач в части окончательного формирования персонала, участвующего в переписи, волонтерского корпуса и других организационных моментов.

Перепись будет проводиться в трёх форматах. Традиционный – переписчики с планшетами обойдут квартиры и дома и опросят жителей. Они будут иметь специальную экипировку и удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. Второй формат – работа специальных переписных участков, куда могут обратиться граждане. Третий формат – цифровой. Он даст возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале «Госуслуги» в период с 15 октября по 8 ноября.

На данный момент формируется региональный волонтерский корпус Всероссийской переписи населения, к деятельности которого привлекаются добровольцы в возрасте 16-50 лет. Они будут работать в офисах МФЦ, а также в составе выездных переписных участков на территории предприятий и организаций. В большинстве районов такие подразделения уже созданы, процесс обучения волонтеров начнется в ближайшее время.

Ранее «КП» писала, что около 110 млн рублей выделили на подготовку смоленских образовательных учреждений к учебному году. Все образовательные организации региона приступили к работе в очном формате.