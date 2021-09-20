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Происшествия20 сентября 2021 8:00

Автомобиль Ford перевернулся в ДТП в Смоленском районе

Водитель не справился с управлением из-за дождя
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Автомобиль Ford перевернулся в ДТП в Смоленском районе. Фото: паблик «Подслушано Смоленск» в соцсетях.

Автомобиль Ford перевернулся в ДТП в Смоленском районе. Фото: паблик «Подслушано Смоленск» в соцсетях.

В воскресенье, 19 сентября, в Смоленском районе произошла авария с легковушкой.

По словам очевидцев, водитель Ford не справился с управлением, в результате чего автомобиль снес ограждение и перевернулся. На место происшествия выехали сотрудники ДПС. По предварительной информации, в результате ДТП никто не погиб.

Ранее «КП» писала, что 34-летний смолянин предстанет перед судом за издевательства над дочерью и покушение на убийство знакомого. Расследование уголовного дела завершено.