Автомобиль Ford перевернулся в ДТП в Смоленском районе. Фото: паблик «Подслушано Смоленск» в соцсетях.

В воскресенье, 19 сентября, в Смоленском районе произошла авария с легковушкой.

По словам очевидцев, водитель Ford не справился с управлением, в результате чего автомобиль снес ограждение и перевернулся. На место происшествия выехали сотрудники ДПС. По предварительной информации, в результате ДТП никто не погиб.

Ранее «КП» писала, что 34-летний смолянин предстанет перед судом за издевательства над дочерью и покушение на убийство знакомого. Расследование уголовного дела завершено.