В Смоленске отопление подключили в более 820 жилых домах. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

673 жилых дома, обслуживаемых «Жилищником», а также 150 домов других управляющих компаний подключили к теплу в первые три дня отопительного периода.

Технические службы, участвующие в подключении, работают круглосуточно, рассказали в городской администрации. Все объекты – от социальных учреждений до жилого фонда, получат отопление в течение двух недель. В первую очередь были подключены больницы, школы, детские сады и другие соцучреждения.

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