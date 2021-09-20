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Общество20 сентября 2021 8:18

Кратковременные дожди пройдут в Смоленской области 20 сентября

В регионе ожидаются осадки и сильный ветер
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Кратковременные дожди пройдут в Смоленской области 20 сентября.

Кратковременные дожди пройдут в Смоленской области 20 сентября.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 20 сентября, в Смоленской области будет облачно. Согласно прогнозам ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС», в регионе пройдут кратковременные дожди, а температура воздуха опустится до +3°C. Ветер сменится на северо-восточный и будет дуть со скоростью 7-12 м/с, порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха по области: +3°C…+8°C.

В Смоленске: +4°C…+6°C.

Атмосферное давление 737 мм рт. столба, существенно меняться не будет.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске отопление подключили в более 820 жилых домах. Процесс подачи тепла на все объекты займёт около двух недель.