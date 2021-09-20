27-летний мужчина пропал в Смоленске. Фото: ПСО «Сальвар».

В Смоленске начались поиски 27-летнего Артема Снеткова. 17 сентября мужчина ушёл из дома по улице 2-ой Смоленский ручей и не вернулся.

По информации ПСО «Сальвар», мужчина ростом 182 сантиметра, плотного телосложения, волосы светлые, есть залысина. На руках две татуировки. При себе имел сине-черную сумку через плечо.

Всех, у кого есть информация о пропавшем, просят сообщить по телефонам:

8 (4812) 63-63-33, 8-952-532-93-93, 102.

Ранее поиски пропавшего в лесу мужчины начались в Рославльском районе. Смолянин ушёл за грибами и не вернулся.