Четыре новых ФАПа заработали в Смоленской области. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Еще четыре фельдшерско-акушерских пункта открылись в Смоленской области, рассказали в профильном департаменте.

Два ФАПа заработали в Шумячском районе в деревнях Снегирёва и Зимонино. И в Починковском – в деревне Лосня и Деребуж.

Еще два пункта получили лицензию на осуществление деятельности и готовы к приему населения. Речь идет о пунктах в деревнях Власово и Бекрино Темкинского района.

Ранее «КП» писала, что 27-летний мужчина пропал в Смоленске. Добровольцы и родственники пропавшего объявили поиски.