146 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 20 сентября. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

По данным профильного департамента, за последние сутки ещё 146 человек получили «ковид-положительный» статус. Количество заражённых в регионе достигло 48 289.

Успешно справились с болезнью 43 339 смолян. 8 человек погибли от Covid-19. В общей сложности 1 634 летальных случая зафиксировано в Смоленской области с начала пандемии.

С подтвержденным коронавирусом в стационаре лежат 683 человека. На самоизоляции находятся 3 806 смолян.

Ранее «КП» писала, что четыре новых ФАПа заработали в Смоленской области. Ещё два пункта получили лицензию и готовы к приему пациентов.