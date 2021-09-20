В Десногорске 50-летний мужчина погиб в пожаре в дачном доме. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Около 4 часов утра 20 сентября в дачно-потребительском кооперативе «Дружба» в городе Десногорске произошёл пожар в частном доме.

На место происшествия выехали автоцистерны и 7 спасателей. Деревянный дом был полностью охвачен пламенем. Пожар был потушен.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в результате случившегося строение выгорело изнутри полностью. При разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего. Специалистами установлено, что погиб 50-летний местный житель. Причину пожара предстоит выяснить. Одна из рассматриваемых версий - неисправность печного отопления.

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