Сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Смоленске 25 сентября. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Традиционная сельскохозяйственная ярмарка состоится в областном центре 25 сентября, в День освобождения Смоленщины от фашистских захватчиков и День города. По словам губернатора Алексея Островского, главной задачей ярмарки является обеспечение смолян фермерскими продуктами по ценам от производителя, а также поддержка местных хозяйств, предоставление им дополнительных каналов сбыта продукции.

Исходя из поданных заявок, в ярмарке примут участие более 200 производителей. Среди них – фермерские хозяйства, сельхозпредприятия, индивидуальные предприниматели, организации Облпотребсоюза, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности и другие.

Ассортимент товаров составит более 100 наименований, включая мясную и молочную продукцию, живую рыбу, овощи и фрукты, картофель, хлебобулочные и кондитерские изделия, продукцию пчеловодства, грибы и ягоды, а также уникальные поделки народных умельцев.

Ярмарка пройдёт в трёх районах Смоленска, сообщил глава региона на своей странице в соцсетях. В Заднепровском районе торговые площадки разместятся на улице Кутузова (от дома №1 до дома №11), в Ленинском районе – на улице Нахимова (от улицы Багратиона до улицы им.полка Нормандия-Неман), в Промышленном районе – на улице 25 Сентября (от пересечения с улицей Рыленкова до пересечения с улицей Попова).

Ранее «КП» писала, что в Смоленске отопление подключили в более 820 жилых домах. Процесс подачи тепла на все объекты займёт около двух недель.